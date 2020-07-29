Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе 54-летний Майк Тайсон заявил о готовности подраться с ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором. Об этом он рассказал в интервью Jimmy Fallon’s Tonight Show.

«Я бы надрал ему зад, если бы мы бились по правилам бокса», — признался Тайсон, когда речь зашла о возможном поединке с Макгрегором. Кроме того, американский спортсмен с уверенностью заявил, что мог бы справиться и с персонажами фильмов, такими как Рокки Бальбоа или Иван Драго.

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Отмечается, что Тайсон вернется на профессиональный ринг для показательного поединка. В сентябре боксер поборется с бывшим чемпионом мира Роем Джонсом-младшим. Кроме того, Тайсон признался, что ему предлагали встретиться на ринге с представителем MMA Бобом Саппом.

Конор Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он завоевывал чемпионские пояса в двух весовых категориях и стал одним из самых узнаваемых представителей этого вида спорта. В августе 2017 года он встретился на ринге с непобежденным боксером Флойдом Мэйуэзером и проиграл.