Майк Тайсон рассказал о сорвавшемся бое со звездой MMA

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, что мог подраться с представителем смешанных единоборств. Слова спортсмена приводит TMZ.

54-летний Тайсон признался, что ему предлагали поединок с кикбоксером, бойцом MMA Бобом Саппом: «Речь шла о куче денег. Сперва я сказал "да идите вы к черту". Но потом понял, что поединок-то будет по правилам бокса, и, несмотря на габариты Боба, я смог бы с ним справиться». Однако переговоры успехом не увенчались, и бой со звездным 46-летним бойцом сорвался.

12 сентября Тайсон вернется в ринг в поединке против соотечественника и экс-чемпиона мира по боксу Роя Джонса-младшего. Бой будет состоять из восьми раундов.

Сапп известен по выступлениям в K-1 и Pride. Тяжеловес запомнился болельщикам своими габаритами. При росте в 196 сантиметров вес Саппа достигал 159 килограммов. Свой последний поединок в MMA американец провел в сентябре 2018-го против бывшего сумоиста Осунаараси Кинтаро. Тогда он сумел одержать первую победу с 2010 года. Сапп известен и по участию в ряде голливудских кинокартин. В частности, на его счету роль в комедии с Бобом Шнайдером «Большой Стэн».

Тайсон провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них нокаутом). Также Тайсон является самым молодым в истории обладателем титула чемпиона мира в тяжелом весе.