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Бойцы MMA устали во время поединка и бросили драться

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Бойцы смешанных единоборств (MMA) Боб Сапп и Осунаараси Кинтаро провели поединок, в котором почти не наносили друг другу удары и большую часть времени сражались взглядами. Видео появилось в Twitter-аккаунте The MMA Bible.

Бой состоялся в японском городе Сайтама. Специально для спортсменов, вес которых превышает 150 килограммов, ввели особые правила: они должны были продержаться три раунда по три минуты каждый. Первые два раунда бойцы дрались, к третьему они стали ходить по рингу и сверлить друг друга взглядами. Сперва перерывы между ударами составляли около 20-30 секунд, а затем — почти минуту.

Судьи отдали победу Саппу единогласным решением.

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