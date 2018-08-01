Бывший баскетболист пустил кровь бойцу MMA

Американский тяжеловес Донтейл Мэйс, выступающий в смешанном стиле (MMA), отправил в нокаут Митчела Сайпа в рамках шоу Tuesday Night Contender Series. Роликом поделился пользователь Gfycat Wildmat.

Мэйс нанес сопернику удар локтем по голове, что вызвало рассечение. Впоследствии, ему удалось отправить окровавленного Сайпа на землю и добить его.

Tuesday Night Contender Series — еженедельное шоу, выходящее на платном медиасервисе UFC Fightpass. Contender Series позиционируется как скаут-платформа для Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Проявившие себя в его поединках бойцы могут рассчитывать на контракт с организацией. Бои проводятся на тренировочной базе UFC в Лас-Вегасе.

В активе Мэйса пять побед и два поражения в профессиональных боях по правилам MMA. В колледже спортсмен выступал за баскетбольную команду.

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