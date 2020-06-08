Мэйуэзер удивился уходу Макгрегора из спорта и пообещал «наказать его снова»

Американский боксер Флойд Мэйуэзер обратился к ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору в комментариях под его публикацией. Фото доступно в Instagram-аккаунте спортсмена.

На фото показан торт, который посвящен уходу ирландца из спорта. «Разве ты не говорил Майку Тайсону, что сможешь победить меня, если мы сразимся во второй раз? А теперь ты уходишь! Ты не хотел победить лучшего?» — удивился Мэйуэзер. Он добавил, что готов ждать Макгрегора в случае его возвращения, и пообещал «наказать его снова».

Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. О решении уйти из спорта он заявил 7 июня. Ранее он несколько раз завершал карьеру, но возвращался.

Позднее 7 июня стало известно, что бывший боец ММА Олег Тактаров пригласил Макгрегора сняться в его фильме. По словам Тактарова, существует предварительная договоренность о том, что ирландец снимется в новой картине.

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