Тактаров рассказал о роли Макгрегора в его новом фильме

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров пригласил ирландца Конора Макгрегора сняться в его фильме. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Тактарова, существует предварительная договоренность с менеджером Макгрегора о том, что ирландец снимется в новой картине. «Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса "Любовь и честь", права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке», — рассказал Тактаров.

Он подчеркнул, что его порадует, если решение Макгрегора завершить карьеру, о котором он объявил ранее 7 июня, окажется серьезным. «Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», — заключил Тактаров.

Ирландец объяснил свое решение уйти из спорта тем, что не получает больше прежних эмоций от единоборств. Кроме того, Макгрегор считает, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) пренебрегали его планами.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Этого же он добился и в рамках британского промоушена Cage Warriors. В прошлом спортсмен уже несколько раз объявлял о завершении карьеры в ММА.

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