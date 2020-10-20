Нурмагомедов раскрыл свою тактику на бой против Гейджи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов раскрыл свою тактику на предстоящий бой с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, его команда работала над защитой от лоу-киков и левого хука Гейджи. Однако акцент был сделан на прессинг, чтобы россиянин смог «перебороть, передышать» противника.

19 октября президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Instagram опубликовал проморолик поединка между Нурмагомедовым и Гейджи. В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием.

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.