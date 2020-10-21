Нурмагомедов назвал желаемого соперника после Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым хотел бы подраться после поединка с Джастином Гейджи. Об этом сообщает ESPN MMA в своем Twitter.

31-летний россиянин пожелал встретиться в октагоне с канадцем Жоржем Сен-Пьером. По словам Нурмагомедова, возможный поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) — единственное, что его вдохновляет.

«Правда, я не знаю, захочет ли этого сам Жорж, да и сможет ли он сделать вес», — засомневался Нурмагомедов.

24 октября россиянин проведет поединок с Гейджи. Бойцы поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе.

Сен-Пьер не раз высказывался о возможно поединке с россиянином. При этом канадец уходил от прямого ответа на вопрос о готовности драться с Нурмагомедовым. Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го.

Сен-Пьер становился чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах. Нурмагомедов — действующий чемпион промоушена в легком весе. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках.