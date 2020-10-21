Тренер Нурмагомедова пожаловался на безумную фанатку из России

Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, пожаловался на безумную фанатку из России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист завил, что поклонница постоянно присылает оскорбления в Instagram, называя его «жирным» и «грязным животным». Кроме того, мексиканский тренер подвергается дискриминации на расовой почве. Мендес добавил, что регулярно блокирует фанатку, но она создает новые страницы и снова выходит с ним на связь.

Тренер добавил, что не относится серьезно к оскорблениям со стороны болельщицы, так как ей нужна психологическая помощь. Он также отметил, что большинство российских поклонников MMA дарят своими сообщениями «доброту и любовь».

24 октября действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов проведет защиту пояса. Соперником россиянина станет временный чемпион организации американец Джастин Гейджи.