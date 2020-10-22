Глава UFC предрек Нурмагомедову статус лучшего бойца мира

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предрек россиянину Хабибу Нурмагомедову первое место в рейтинге организации без учета весовых категорий. Слова промоутера приводит MMA Fighting.

Глава UFC убежден, что 31-летний россиянин находится в шаге от статуса величайшего бойца в истории. «Послушайте, если он побьет Джастина Гейджи в субботу — он станет лучшим в мире», — заметил Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Гейджи возглавит UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби. Бойцы поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. По версии портала Fightmatrix, россиянин является шестым бойцом планеты. Редакция Sherdog.com считает Нурмагомедова лучшим в мире. В рейтинге ресурса он опережает американцев Джона Джонса и Стипе Миочича.

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. Он дважды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, досрочно завершив схватки с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.