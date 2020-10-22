Нурмагомедов поставил футбол выше MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает футбол лучшим видом спорта. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Нурмагомедов подчеркнул, что ставит футбол выше и своего вида спорта. «Там не надо никого ломать, подавлять. Просто выходишь на поле и показываешь, какой ты профи», — заметил россиянин. Он также признался, что может устать от просмотров турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), но не от футбольных матчей.

Нурмагомедов также признался, что поддерживает отношения с известными футболистами — португальцем Криштиану Роналду из «Ювентуса», Каримом Бензема из «Реала», а также со Златаном Ибрагимовичем, выступающим в «Милане».

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий. 24 октября он подерется с американцем Джастином Гейджи.