Роналду поддержал Нурмагомедова перед боем с Гейджи

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, которому предстоит поединок с американцем Джастином Гейджи. Португалец коснулся этой темы в ходе прямого эфира в Instagram, передает Telegram-канал Super.ru.

Пользователи попросили 35-летнего форварда дать прогноз на предстоящий поединок. Роналду тепло отозвался о Нурмагомедове, назвав его «своим братом». Португальский футболист уверен в его победе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. На UFC 254 ему предстоит защищать пояс в главном бою турнира. Ивент состоится 24 октября на острове Яс в Абу-Даби.

Нурмагомедов познакомился с Роналду в Instagram в январе 2018-го. В феврале того же года спортсмены встретились и обменялись подарками. В апреле россиянин впервые завоевал пояс чемпиона UFC, одолев американца Эла Яквинту.