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Менеджер Нурмагомедова заразился коронавирусом

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Фото: @aliabdelaziz000 / Instagram

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Друзья и коллеги, на этой неделе у меня диагностировали COVID-19, и я лечусь в больнице», — написал Абдель-Азиз. Он призвал всех, кто контактировал с ним, принять необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов сделал вес для противостояния с американцем Джастином Гейджи. Бойцы сойдутся в октагоне в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби 24 октября. Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко посчитал, что Нурмагомедов победит единогласным решением судей после пяти раундов.

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