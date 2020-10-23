Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше» дал прогноз на бой соотечественника Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

Шлеменко посчитал, что Нурмагомедов победит единогласным решением судей после пяти раундов. «Хабиб силен именно контролем, добиваниями, попытками сделать прием, ну и работой в борьбе», — заявил он. Боец добавил, что Гейджи хорошо подготовился, чтобы не проиграть досрочно.

Ранее 23 октября Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем с Гейджи. Вес обоих спортсменов оказался одинаковым и составил 155 фунтов (70,3 килограмма).

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.