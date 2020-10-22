Тренер Гейджи рассказал о главном оружии бойца

Американский тренер Тревор Уиттман считает, что его подопечный Джастин Гейджи сможет удивить своего соперника — россиянина Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит MMA Fighting.

Уиттман отметил, что Гейджи — превосходный борец. «Отдельно отмечу, что нам удалось сделать так, чтобы главное оружие Джастина оказалось скрытым. Он отличный борец, и у него особый стиль работы в партере», — убежден специалист.

Гейджи поспорит с Нурмагомедовым за титул на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ивент пройдет 24 октября в Абу-Даби.

Во время учебы в колледже, Гейджи становился одним из лучших борцов страны в своей весовой категории. Будучи школьником, он дважды становился победителем первенства штата Аризона.

Нурмагомедов — чемпион мира по боевому самбо, а также обладатель черного пояса по дзюдо. В смешанных единоборствах россиянин одержал 28 побед в 28 поединках.