Овечкин поддержал Нурмагомедова перед боем с Гейджи и назвал его «братухой»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поддержал российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагмедова перед предстоящим боем с американцем Джастином Гейджи. Видеообращение опубликовано на странице Нурмагомедова в Instagram-сторис.

«Хабиб, привет! Хочу пожелать тебе мощнейшего боя. Вся страна будет за тебя болеть. Покажи, что ты лучший! Мы с тобой, братуха. Давай, обнимаю», — сказал Овечкин.

За карьеру Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, одержал 28 побед в 28 боях по правилам смешанных единоборств. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи, с которым он встретится 24 октября. Гейджи победил Фергюсона в мае 2020-го и завоевал титул временного чемпиона организации.