Овечкину предложат рекордный контракт

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может подписать новый рекордный контракт с клубом. Об этом сообщает RMNB.

По данным издания, вашингтонский клуб может предложить Овечкину оклад в 12 миллионов долларов в год. В таком случае, 35-летний форвард станет самым высокооплачиваемым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Также Овечкин станет вторым после самого высокооплачиваемого игрока чемпионата Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерс».

О переговорах между игроком и клубом стало известно 10 сентября. Нынешнее соглашение Овечкина с «Кэпиталс» истекает в 2021 году.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На счету Овечкина 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Александр Овечкин выступает за клуб с 2005 года. Всего, защищая цвета «Кэпиталс», он забросил 706 шайб. Хоккеист восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата, также он выиграл Кубок Стэнли.