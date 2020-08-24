В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде

Генеральный менеджер и вице-президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Брайан Маклеллан рассказал о будущем нападающего Александра Овечкина в команде. Его слова приводятся на сайте лиги.

Маклеллан заявил, что проведет переговоры с форвардом в тренировочном лагере команды.13-летний контракт 34-летнего россиянина истекает в этом сезоне, после чего Овечкин может стать неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в серии со счетом 1-4. После этого главный тренер команды Тодд Рирден был отправлен в отставку.

Овечкин выступает в НХЛ за «Вашингтон» с 2005-го года. В 2018 году россиянин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.