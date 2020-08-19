Овечкин повторил рекорд Малкина в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил рекорд соотечественника Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинс» по числу матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с двумя и более заброшенными шайбами. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Нападающий отметился дублем в четвертой игре первого раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в ночь на среду, 19 августа, и завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба. Теперь и у Овечкина, и у Малкина по девять матчей в плей-офф с двумя и более голами. Это рекорд для российских хоккеистов в истории лиги.

Третье место по этому показателю среди россиян занимает завершивший карьеру Павел Буре (восемь матчей), далее расположился еще один бывший хоккеист Вячеслав Козлов, а также форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. У этих игроков по семь таких матчей.

После победы над «Айлендерс» «Вашингтон» сократил отставание в серии (1-3). Пятый матч пройдет в ночь на четверг, 20 августа.