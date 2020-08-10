Команда Овечкина узнала соперника по первому раунду Кубка Стэнли

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) узнали соперников по первому раунду Кубка Стэнли. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

В западной конференции «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Чикаго Блэкхокс», «Колорадо Эвеланш» — с «Аризоной Койотис», «Даллас Старс» — с «Калгари Флэймс», а «Сент-Луис Блюс» — с «Ванкувер Кэнакс».

В Восточной конференции пары выглядят следующим образом: «Филадельфия Флайерс» — «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталс», где играет российский форвард Александр Овечкин, — «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюинс» — «Каролина Харрикейнс».

Первые матчи турнира плей-офф состоятся 11 августа. Серии первого и последующих раундов будут проходить в традиционном формате — до четырех побед.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Сент-Луис». В финале 2019 года клуб победил «Бостон».