20-летний россиянин повторил достижение Уэйна Гретцки

Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников повторил достижение известного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

20-летний россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс». Среди хоккеистов в возрасте до 20 лет россиянин поражает ворота соперников уже во второй встрече в рамках плей-офф, отличаясь при этом по два или более раз за игру. До этого Свечников появлялся на льду в матче данной стадии в апреле 2019-го.

Единственным в истории лиги хоккеистом, которому удалось провести больше результативных встреч — Пьер Тарджон. Свечников же вошел в число лучших, сравнявшись с Гретцки.

Свечников выступает за «Каролина Харрикейнс» с 2018 года. Россиянин выступал в Северной Америке еще юниором. Первой командой в карьере форварда стал «Маскигон Ламберджэкс».