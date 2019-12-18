Российский игрок НХЛ отличился броском из-за ворот и разгневал фанатов

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников во второй раз в сезоне стал автором уникального гола, чем вызвал гнев у части фанатов. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

На 14-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс» россиянин отличился голом в стиле «лакросс»: он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за спину вратарю. Ранее только Свечникову удавалось забросить шайбу таким образом. Это произошло 30 октября в матче против «Калгари Флэймс», в Twitter-аккаунте лиги эту шайбу назвали «голом года».

В этот раз мнения болельщиков под постом разделились. Часть из них восхитилась броском россиянина, посчитав его «нереальным», остальные разгневались, сочтя его нечестным приемом. «Это так грязно», — возмутился один из фанатов. «Этот гол не должен был быть засчитан!» — написал другой. «Может, если найти рефери работу в "Макдоналдсе", он перепутает мой заказ с чьим-то другим?» — поддержал его еще один болельщик.

Россиянин выступает за «Каролину» с 2018 года. В текущем сезоне он сыграл 34 матча, забросил 14 шайб и отдал 21 передачу. Свечников — самый результативный игрок команды. Матч против «Джетс» завершился победой «Каролины» со счетом 6:3.

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