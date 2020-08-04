18-летний российский хоккеист забросил уникальную шайбу в стиле игрока НХЛ

Нападающий олимпийской сборной России до 20 лет Родион Амиров забросил уникальную шайбу в ворота «Сочи» в матче предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open. Видео доступно в Twitter сборной России.

18-летний нападающий отличился голом в стиле «лакросс» на 15-й минуте второго периода. Он поднял шайбу на крюк за воротами и занес ее за спину вратарю. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу российской молодежки.

Амиров в интервью «Чемпионат.com» заявил, что вдохновлялся бросками российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрея Свечникова и забил в его стиле. Тому дважды удалось забросить шайбу из-за ворот в прошлом сезоне.

Амиров выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате-2019/20 он провел 21 матч в составе команды и отдал две результативные передачи.