Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок

Южнокорейская фигуристка Ю Ен исполнила четверной риттбергер. Видео появилось в Twitter aalal_thgilnoom.

Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.

В нынешнем сезоне 15-летняя Ю Ен стала победительницей юношеских Олимпийских игр, а также заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.

На женских соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) четверной лутц исполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова. В арсенале Трусовой также есть четверной тулуп, сальхов и флип.

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