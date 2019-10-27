Появилось видео победного проката 15-летней Трусовой с тремя четверными прыжками

На сайте Первого канала опубликовано видео проката 15-летней российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на этапе Гран-при Skate Canada. Спортсменка выполнила три четверных прыжка и выиграла соревнования.

Турнир в женском одиночном катании завершился в ночь на 27 октября. По итогам короткой и произвольной программ Трусова набрала 241,02 балла, установив два мировых рекорда. Для 15-летней россиянки Skate Canada стал первым турниром во взрослом фигурном катании.

Трусова занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Выступая на соревнованиях среди юниоров, россиянка неоднократно демонстрировала сложные прыжки во время прокатов.

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