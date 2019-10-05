15-летняя ученица Тутберидзе выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову

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Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open. Результаты доступны на сайте турнира.

Трусова выполнила четыре четверных прыжка и набрала 160,53 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (154,41), третьей стала японка Рика Кихира (144,76).

На Japan Open фигуристы делятся на три команды — Европы, Америки и Японии. От каждой страны выступает по двое мужчин и женщин. Фигуристы показывают только произвольную программу. Победу в турнире одержала команда Европы, набрав 614,73 балла. Япония заняла второе место (602,16), Северная Америка — третье (593,42).

21 сентября Трусова побила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. 15-летняя фигуристка установила рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла). Таким образом, она превзошла достижение Загитовой, которой ранее принадлежал мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе (158,50 балла).

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

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