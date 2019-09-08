Ученица Тутберидзе исполнила три четверных прыжка в одной программе

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России. Видео появилось на сайте Первого канала.

15-летняя спортсменка выполнила четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, а также еще один четверной тулуп и несколько каскадов. Она выступила в образе Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов».

В сентябре 2018-го Трусова первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой, составлявший на тот момент 158,50 балла. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль.

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