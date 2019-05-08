14-летнюю российскую фигуристку внесли в число лучших молодых спортсменов Европы

14-летняя российская фигуристка Александра Трусова стала претендентом на звание лучшего молодого спортсмена года в Европе в зимних видах спорта. Шорт-лист опубликован на сайте Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Соперниками Трусовой стали немецкая сноубордистка Анника Софи Морган, австрийская горнолыжница Магдалена Эггер, словацкая шорт-трекистка Петра Руснакова и венгерский шорт-трекист Аттила Талабош. Победитель будет назван во время семинара ЕОК, который пройдет в Вене 18-19 мая.

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Все спортсмены, вошедшие в список, получат денежное вознаграждение в образовательных целях. Победителю выделят 15 тысяч евро, занявший второе место получит 8 тысяч евро, третье — 5 тысяч. Четвертое и пятое места получат по 3 тысячи евро.

В этом сезоне 14-летняя Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой, составлявший на тот момент 158,50 балла. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль.

В сентябре 2018-го фигуристка первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.

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