14-летняя чемпионка России рассказала о работе в группе Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова в интервью YouTube-каналу COMMANDOS рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе.

Трусова заявила, что, по мнению многих, фигуристки группы Тутберидзе не устают и не получают травмы. «Но мы не монстры и не роботы. Даже в нашей группе, когда такое говорят, это звучит очень странно. Я же не робот, такая же, как они», — сказала она.

По словам фигуристки, ей не тяжело работать в группе, ведь фигурное катание — ее любимое дело. Она добавила, что раньше ей помогала Евгения Медведева. «Она всегда мне подсказывала по прыжкам, она говорила, что надо всегда работать, неважно, устала или не устала, надо находить в себе силы», — отметила Трусова.

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В сентябре 2018-го фигуристка первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях. Она же впервые показала в программах четверной сальхов и тулуп.

В этом сезоне 14-летняя Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. Ее результат в произвольной программе (164,44 балла) превысил мировой рекорд Алины Загитовой, составлявший на тот момент 158,50 балла. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль.

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