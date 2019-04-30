14-летняя российская фигуристка примерит образ героини «Игры Престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова в новом сезоне будет выступать в образе героини сериала «Игра Престолов» Дейнерис Таргариен. Об этом спортсменка написала в своем Instagram-аккаунте.

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14-летняя Трусова поделилась фотографией Дейнерис, роль которой исполнила британская актриса Эмилия Кларк. Фигуристка также привела музыкальные композиции, которые будут задействованы в новой произвольной программе. Это «Pray» композитора Мэтта Беллами и «The Night king» Рамина Джавади.

Трусова занимается под руководством тренера Этери Тутберидзе. В прошедшем сезоне она выиграла чемпионат России среди юниоров. На взрослом чемпионате страны фигуристка завоевала серебро.

Трусова известна выполнением сложных технических элементов. Так в сентябре 2018-го она первой в истории женского катания исполнила четверной лутц на соревнованиях.

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