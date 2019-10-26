Тарасова прокомментировала провал Медведевой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки на этапе серии Гран-при Skate Canada. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что Медведева много тренировалась, но на ней отразилась «стартовая лихорадка». Она посчитала, что причина ошибок фигуристки в волнении. «На тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», — подытожила тренер.

Ранее 26 октября Медведева заняла шестое место в короткой программе Skate Canada, набрав 62,89 балла. Она сделала ошибку на двойном акселе, а затем упала с тройного лутца. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла. Второе место занимает Ю Ен из Южной Кореи (78,22), третье — россиянка Александра Трусова (74,40).

Произвольные программы фигуристки представят в субботу, 26 октября, в 23:00 по московскому времени.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018. С лета 2018 года живет в Канаде и тренируется в группе Брайана Орсера. До этого она занималась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

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