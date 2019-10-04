Медведева выиграла первый международный турнир после переезда в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на международном турнире Shanghai Trophy в Шанхае. Результаты доступны на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В общей сложности фигуристка набрала 191,78 балла: 72,16 за короткую программу и 119,62 за произвольную. Второе место заняла казахстанка Элизабет Турсынбаева (186,09). На третьем месте расположилась Лим Ын Су из Южной Кореи (184,64). Медведева стала лидером в короткой программе, но расположилась на втором в произвольной, пропустив вперед Лим Ын Су.

14 сентября Медведева стала второй на турнире Autumn Classics International, проходившем в Канаде. Российская спортсменка уступила 17-летней японке Рике Кихире. Третьей стала Лим Ын Су.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018. С лета 2018 года живет в Канаде и тренируется в группе Брайана Орсера. До этого она занималась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

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