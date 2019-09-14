Медведева упустила победу на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева стала второй в итоговом зачете турнира Autumn Classics International, который завершился в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла. Кихира набрала 224,16 балла. Третье место заняла Лим Ын Су из Южной Кореи. На счету спортсменки 184,38 балла.

Autumn Classics International прошел с 12 по 14 сентября. Организатором турнира выступила Канадская федерация фигурного катания (Skate Canada).

Спортсменка является серебряной медалисткой Олимпиады-2018 и двукратной чемпионкой мира и Европы. С лета 2018 года Медведева живет в Канаде и тренируется в группе тренера Орсера.

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