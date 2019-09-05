Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о показательном номере соотечественницы Алины Загитовой, который она будет исполнять под песню Билли Айлиш Bad Guy. Слова спортсменки приводятся на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Весной Медведева в одном из интервью рассказала, что ей нравится хит американской исполнительницы. Когда стало известно, что новый показательный номер Загитова исполнит именно под Bad Guy, фанаты обвинили ее в «ущербном воровстве».

«Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело», — сказала Медведева. Также она отметила, что привыкла к тому, что ее часто «сталкивают лбами» с кем-то из фигуристок.

Номер Загитовой также подвергся критике со стороны хореографа Джоджо Гомес. Американка заявила, что постановщик программы россиянки Даниил Глейхенгауз украл ее работу на ту же композицию. Она увидела свет на месяц раньше. Позднее Гомес рассказала, что хореограф Загитовой связался с ней и принес извинения за плагиат.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, победительница чемпионата мира и Европы. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила только Загитовой и ушла от их общего тренера Этери Тутберидзе. Теперь она сотрудничает с канадским специалистом Брайаном Орсером и живет в Торонто.

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