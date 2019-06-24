Обвинившая в плагиате хореографа Загитовой призвала оставить россиянку в покое

Американский хореограф Джоджо Гомес призвала своих фанатов не оставлять негативные комментарии в социальных сетях российской фигуристки Алины Загитовой. Об этом американка написала в своем Instagram-аккаунте.

Гомес отметила, что считает 17-летнюю фигуристку талантливой, и выразила желание поработать с россиянкой в будущем. «Она не заслуживает ненависти. Все допускают ошибки. Так что оставьте ее в покое», — заявила американка в обращении к подписчикам.

23 июня хореограф обратила внимание на схожесть номера Загитовой с ее собственной работой и обвинила в плагиате Даниила Глейхенгауза, который поставил выступление россиянки. В ответ Глейхенгауз извинился за заимствование отдельных элементов.

Глейхенгауз объявил о новом показательном номере для Загитовой на песню Билли Айлиш Bad Guy 18 мая. Работа Гомес увидела свет 11 апреля.

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