Американка продолжила атаку на хореографа Загитовой

Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте продолжила обвинения в адрес хореографа фигуристки Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза.

Гомез дополнила свой пост и написала, что не имеет претензий лично к Загитовой. Она добавила, что с удовольствием поработала бы с фигуристкой. При этом хореограф отметила, что поведение Глейхенгауза неприемлемо и непрофессионально. Кроме того, американка продолжила ставить лайки под комментариями с критикой российского специалиста.

23 июня Гомез обвинила Загитову и ее хореографа в краже номера: она поделилась видео своей работы и указала на схожесть. Глейхенгауз публично принес извинения за использование отдельных движений, поставленных Гомез. Кроме того, он предложил американке сотрудничество.

Глейхенгауз объявил о новом показательном номере для Загитовой на песню Билли Айлиш Bad Guy 18 мая. Гомез поставила танец на эту же песню 11 апреля.

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