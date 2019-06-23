Загитову и ее хореографа обвинили в плагиате

Американский хореограф Джоджо Гомез в Instagram-аккаунте обвинила российскую фигуристку Алину Загитову и ее хореографа Даниила Глейхенгауза в плагиате постановки.

«Моя хореография была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я рада, что вас так вдохновила моя работа, но, пожалуйста, в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и забронируйте мне билет в Японию», — написала Гомез.

Глейхенгауз объявил о новом показательном номере для Загитовой на песню Билли Айлиш Bad Guy 18 мая. Гомез поставила танец на эту же песню 11 апреля.

После критики американки Глейхенгауз удалил ответы пользователей к записи в Instagram о постановке программы и закрыл комментарии.

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