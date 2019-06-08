Загитова показала отрывок из новой программы c «ворованной» музыкой

@teamzagitova / Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась кадрами с тренировки, где она отрабатывает выступление под песню певицы Билли Айлиш Bad guy. Видео доступно в Instagram-аккаунте спортсменки.

17-летняя фигуристка продемонстрировала каскад, тройной лутц и тройной тулуп. В мае хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз столкнулся с критикой из-за выбора музыки к выступлению. Фанаты посчитали, что Загитова «украла» идею выступать под данную композицию у соотечественницы Евгении Медведевой. Последняя дала интервью YouTube-каналу «Макарена», в котором отметила, что любит эту песню.

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