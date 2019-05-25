Шоу с Медведевой и Загитовой прервалось из-за землетрясения

Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в японской префектуре Тиба. Видео появилось в Instagram-аккаунте Евгении Медведевой.

Кроме Медведевой в шоу должны принять участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратные чемпионы Игр Евгений Плющенко, победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и другие фигуристы. Сама Медведева в шутку прокомментировала случившееся: «Это просто я откаталась».

На сайте метеорологического управления Японии сообщается, что магнитуда землетрясения составила 5,1, а очаг залегал на глубине около 40 километров. После перерыва выступление фигуристов возобновится.

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