Медведева показала новый вариант раскритикованного латексного костюма

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram-аккаунте показала новый вариант костюма для показательного номера.

Спортсменка вновь появилась в розовом наряде, но сшитом уже не из латекса. Фигуристка написала, что первое шоу Fantasy On Ice прошло успешно, и поблагодарила аудиторию.

19 апреля Медведева представила новый номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Фигуристка выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе под песню 7 Rings певицы Арианы Гранде. Во время номера она разделась, сняв с себя шубу. Пользователи соцсетей посчитали наряд слишком откровенным и сравнили его с порнографией.

В завершившемся сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!