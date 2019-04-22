Тарасова послала к чертовой матери критиков латексного костюма Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу латексного костюма российской фигуристки Евгении Медведевой. Ее слова приводит НСН.

Тарасова заявила, что фигуристы всегда катаются в эластичных костюмах, которые обтягивают фигуру. «Что нашли они в костюме, я спрашиваю? Их какое дело? Что, народу в стране нечем больше заняться?! Пошли они к чертовой матери — надоели они! Прилипли к девкам из зависти! Пусть на себя смотрят!» — отметила она.

19 апреля Медведева представила новый показательный номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Фигуристка выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе. Во время номера она разделась, сняв с себя шубу. Пользователи соцсетей посчитали наряд слишком откровенным и сравнили его с порнографией.

В завершившемся сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.

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