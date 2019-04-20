Медведева ответила сравнившим ее номер с порно критикам

Российская фигуристка Евгения Медведева устроила среди пользователей соцсетей конкурс на самый жесткий комментарий под фотографией в латексном костюме в Instagram-аккаунте.

Один из юзеров спросил, сколько Медведева берет за час. Фигуристка ответила, что «два веганских бургера».

Другие пользователи посчитали наряд слишком откровенным. «Когда больше нечем удивить..... Скоро пляска без трусов, ждемс», — написал один из них. Пользователь фан-аккаунта фигуристки jannymedo прокомментировал фотографию, заявив, что «это порно».

19 апреля Медведева представила новый номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Фигуристка выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе под песню 7 Rings певицы Арианы Гранде. Во время номера она разделась, сняв с себя шубу.

В завершившемся сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.

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