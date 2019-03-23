Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что первое время после переезда в Канаду чувствовала себя приемным ребенком. Слова спортсменки приводит ТАСС.
Медведева вспомнила, что в начале сезона испытывала странные ощущения из-за того, что за ее выступлениями наблюдали «другие люди»: канадские тренеры Трейси Уилсон и Брайан Орсер. «В течение сезона было такое ощущение, что я как приемная — меня любят, обо мне заботятся, но что-то не то. "Мам, пап, я что — приемная?"» — поделилась спортсменка.
Теперь же, по ее словам, это чувство прошло. Медведева заявила, что сейчас она видит возле бортика тех людей, которых очень хотела. Также она отметила, что тренеры по-настоящему поддерживают ее.
На чемпионате мира в Японии Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив воспитанницам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. От специалиста спортсменка ушла после Олимпийских игр в Пхенчхане, после чего переехала в Торонто, чтобы работать с группой Орсера.
Медведева — двукратная чемпионка мира. На Играх в Южной Корее она дважды стала обладательницей серебра.