Ученица Тутберидзе первой в истории выполнила сложнейший прыжок на ЧМ

Twitter / ISU_Figure

Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, работающая с российским тренером Этери Тутберидзе, первой в истории выполнила четверной сальхов на взрослых соревнованиях. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте Международного союза конькобежцев.

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Спортсменка чисто исполнила прыжок во время проката произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония). В общей сложности она набрала 224,76 балла и завоевала серебряную медаль, уступив россиянке Алине Загитовой (237,50 балла). Третье место заняла соотечественница Загитовой Евгения Медведева.

Турнир завершится 24 марта.

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