Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За прокат 16-летняя Загитова получила 82,08 балла. Она опередила японку Каори Сакомото, результат которой составил 76,86 балла. Третье место досталось Элизабет Тырсынбаевой, заработавшей 75,96 балла.

Также в соревнованиях приняли участие россиянки Евгения Медведева и София Самодурова. Медведева заняла четвертое место (74,23 балла). Самодурова — девятая (70,42 балла). Одна из фавориток турнира японка Рика Кихира стала седьмой, получив 70,90 балла за прокат.

25 января Самодурова стала чемпионкой Европы. Серебро завоевала Загитова. Медведева не участвовала в континентальном первенстве из-за низкого результата на чемпионате России, тем не менее ей удалось попасть в состав сборной на ЧМ после того, как в феврале она завоевала Кубок России. Награда стала для Медведевой первой при ее новом наставнике — канадце Брайане Орсере.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японской Сайтаме. Турнир продлится до 24 марта.

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