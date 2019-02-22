Медведева выиграла первый турнир при новом тренере

Фигуристка Евгения Медведева победила в соревнованиях женщин в финале Кубка России. Трансляция велась на сайте Первого канала.

Соревнования прошли в Великом Новгороде. Медведева упала в произвольной программе, однако в сумме набрала 222,90 балла, чего хватило для победы. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221,19 балла), третье — Виктория Васильева (208,75).

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Финал Кубка России — последний турнир перед объявлением состава женской сборной России, который отправится на чемпионат мира в японской Сайтаме (18-24 марта). Медведева из-за неудачного выступления на чемпионате России, где она заняла седьмое место, не попала на чемпионат Европы в Минске.

Эта победа стала для Медведевой первой после перехода в группу канадского тренера Брайана Орсера. Весной 2018-го она ушла от российского специалиста Этери Тутберидзе и переехала в Торонто.

Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала две серебряные медали — в командном и личном первенствах. Золото в женском катании взяла Алина Загитова.

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