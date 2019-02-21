Медведева рассказала о большой перемене в жизни

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выступление в финале Кубка России. Ее слова приводит РИА Новости.

По итогам короткой программы Медведева стала лидером. Она заявила, что чисто откатала программу, выполнила все необходимые прыжки, но не считает себя очень счастливой.

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Фигуристка рассказала, что многое поменяла в жизни, отметив, что к этому она подводила себя на протяжении двух лет. «Если честно, это небольшой секрет. Прошло не очень много времени. Это связано с моим телом. Поэтому через месяц-два я смогу рассказать, что это именно мой стиль жизни. Сейчас я пока промолчу», — добавила она.

Медведева получила за прокат 76,89 балла. Второй результат показала Станислава Константинова (75,47), третьей стала Анастасия Губанова (73,94), четвертое место занимает Елизавета Туктамышева (72,21).

Произвольная программа в женском одиночном катании состоится 22 февраля и начнется в 14:00 по московскому времени. По итогам финала Кубка России определится полный состав сборной России на чемпионат мира в Японии.

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