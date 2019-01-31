Канадский хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»

Сандра Безич, канадский хореограф группы тренера Брайана Орсера, с которым работает фигуристка Евгения Медведева, раскритиковала методы российского специалиста Этери Тутберидзе. Интервью Безич опубликовано на YouTube-канале TheSkatingLesson.

По мнению Безич, в группе Тутберидзе, где раньше работала Медведева, спортсменки начинают кататься через силу. Хореограф призналась, что от этого ей становится грустно. «Это замечательные, талантливые девочки, а к ним относятся как к одноразовым», — заявила Безич.

Материалы по теме «Они же живые, не машины!» Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли

Она отметила, что юные спортсменки отдают себя спорту. В связи с этим Безич спросила: «Почему нельзя дать им нормальную основу, помочь построить полноценную карьеру и счастливое будущее?»

В декабре в Саранске прошел чемпионат России по фигурному катанию. Победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова (14 лет), бронзовая медаль досталась 15-летней Алене Косторной — все они воспитанницы Этери Тутберидзе.

Также в ее группе занимается 16-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова. На Играх-2018 она обошла Медведеву, тогда тоже тренировавшуюся под руководством Тутберидзе. После Олимпиады 18-летняя фигуристка уехала в Канаду, где работает с Орсером. Безич принимала участие в постановке новой короткой программы Медведевой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!