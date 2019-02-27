Медведева поедет на чемпионат мира

Российская фигуристка Евгения Медведева попала в основной состав сборной России на чемпионате мира в Японии. Полный состав национальной команды доступен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Помимо нее, в женском одиночном катании выступят Софья Самодурова и Алина Загитова. В запасе национальной команды остались Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

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Таким образом, заявка сборной России претерпела изменения. Изначально 19-летняя Медведева была в числе запасных фигуристок.

22 февраля Медведева одержала победу в финале Кубка России. Трофей стал для фигуристки первым, добытым под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Предыдущий международный турнир — чемпионат Европы — Медведева пропустила. Спортсменка заняла на чемпионате России лишь седьмое место и не пробилась в состав национальной команды.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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