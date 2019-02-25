Медведевой и Туктамышевой оставили шанс на участие в ЧМ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила заявочный состав женской сборной на чемпионат мира в японском городе Сайтама. Об этом рассказал президент ФФККР Александр Горшков, слова которого приводит ТАСС.

По словам функционера, федерация отправила в Международный союз конькобежцев (ISU) список, состоящий из тех же спортсменок, что выступали на чемпионате Европы в Минске. Таким образом, в основной состав вошли Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова, запасными стали Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

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Горшков также добавил, что регламент ISU позволяет внести изменения в состав сборной до старта первенства.

22 февраля Медведева победила в финале Кубка России, опередив Туктамышеву. Этот турнир стал последним перед тем, как был определен состав сборной на чемпионат мира.

Европейское первенство обе фигуристки пропустили: Медведева стала лишь седьмой на чемпионате России, а Туктамышева не участвовала в национальном первенстве из-за болезни.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта.

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